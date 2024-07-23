ينجذبون إلى هذه الأسواق.. أين يضع الأثرياء أموالهم؟

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هناك اهتمام متزايد بالأصول البديلة من جميع المستثمرين، بما في ذلك المكاتب العائلية والصناديق وشركات التأمين والمستشارون الماليون - والأثرياء بشكل متزايد، وفقًا لمدير الاستثمار خوان ديلجادو موريرا.ووفقا لما قاله الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الاستثمار البديلة هاملتون لين ومقرها الولايات المتحدة، في تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، ينجذب أصحاب الثروات العالية للغاية إلى الأسواق الخاصة ويزيدون من مخصصاتهم لفئة الأصول لأنها تقدم مجموعة من المنتجات - مثل الائتمان ورأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة - التي تفوقت على الأسواق العامة.وأضاف ديلجادو موريرا، الذي تدير شركته حوالي 920 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة والإشراف، "يسمح هذا التنوع في الاستثمارات للأثرياء بتعزيز عائداتهم وتنمية ثرواتهم". في الشهر الماضي، أغلق صندوق هاملتون لين الثانوي السادس بمبلغ 5.6 مليار دولار.الأصول في السوق الخاصة أو الاستثمارات البديلة هي تلك التي لا تندرج ضمن الفئات التقليدية للأسهم والسندات والسلع والنقد. يمكن أن تشمل العقارات والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والديون الخاصة وصناديق التحوط والأصول الرقمية وحتى العناصر التي يمتلكها الهواة مثل الفن والمجوهرات والساعات.وقال ديلجادو موريرا إن الأسواق الخاصة "تنمو بسرعة وتشهد عوائد قوية وفقًا لمخاطرها النسبية واستراتيجيتها"، مقدرًا القيمة السوقية الإجمالية بنحو 15 تريليون دولار. وتقول شركة بريكين، التي تقدم بيانات عن سوق الأصول البديلة، إنها تتوقع أن تصل الأصول الخاضعة للإدارة إلى 23.21 تريليون دولار بحلول عام 2026.وأضاف: "العائدات تأتي. وقد لا تكون كبيرة مثل "إنفيديا"، التي نمت بنسبة 200%، لكنها لا تزال تنمو".ومع ذلك، تعتبر استثمارات السوق الخاصة عمومًا أكثر خطورة وتقلبًا مع وجود تنظيم محدود ومعلومات وبيانات أقل، على عكس الأسواق العامة.كما كانت البدائل فئة أصول لا يستطيع الاستثمار فيها إلا المؤسسات والأثرياء والمستثمرون المعتمدون. ففي الولايات المتحدة، يحتاج الناس إلى دخل لا يقل عن 200 ألف دولار سنويا (أو 300 ألف دولار مع الزوج/الزوجة) لكي يتم اعتبارهم مستثمرين معتمدين يمكنهم الاستثمار مباشرة في الائتمان الخاص أو الديون الخاصة.ويقول ديلجادو موريرا إن هناك بعض الطرق التي يمكن للمستثمر العادي من خلالها الاستثمار في هذه البدائل. واقترح أن يتبنى المستثمرون محفظة 60/40 أو 70/30، ولكن مع التعرض للأسواق الخاصة.وقال: "إن امتلاك محفظة 70/30 مع مزيج من الأسهم والائتمان التي تركز على السوق العامة والخاصة هي الطريقة الناجعة لإضافة التنوع وتعزيز العائدات".وفيما يلي طريقتان يقترحهما ديلجادو موريرا لكي يتمكن المستثمرون من الاستثمار في الأسواق الخاصة:- الشركات المدرجة المرتبطة بالأسواق الخاصة: نصح المستثمرين بالتفكير في الشركات المدرجة التي تركز على الأسواق الخاصة. وتشمل هذه الشركات أمثال "KKR" و"Blackstone"، التي تستثمر في مجموعة من البدائل مثل العقارات والائتمان وأسواق رأس المال.وقال: "إن طريقتي الأولى للاستثمار في الأسواق الخاصة، كمستثمر تجزئة، هي النظر في شركات إدارة الاستثمار في السوق الخاصة التي هي في حد ذاتها شركات عامة". "بهذه الطريقة، سيكون هناك فهم أفضل للأعمال وأدائها بناءً على الإفصاحات المتاحة للجمهور".- صناديق السوق الخاصة المدرجة: هناك طريقة أخرى الاستثمار في هذه البدائل من خلال صناديق السوق الخاصة المتاحة في بعض البلدان.وتشمل صناديق رأس المال الاستثماري في المملكة المتحدة، مثل Oxford Tech 2 Venture Capital Trust المدرجة في بورصة لندن، والتي تبلغ قيمتها السوقية 696 مليون دولار وفقًا لبيانات "PitchBook".وفي الوقت نفسه، أطلقت شركة Azalea Asset Management المدعومة من "Temasek" مؤخرًا في سنغافورة سنداتها المدعومة بالأسهم الخاصة، والتي يمكن للمستثمرين الأفراد الوصول إليها.وأضاف ديلجادو موريرا أن الاستثمار في مثل هذه الكيانات يسمح للمستثمرين أيضًا بتنويع أصولهم والوصول لأنواع مختلفة من الأداء والأسواق.