الإمارات تطلق منصة جمارك دبي للذكاء الاصطناعي

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، اليوم الاربعاء، منصة جمارك دبي الرقمية التفاعلية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وتهدف المنصة إلى توفير تجربة جمركية سلسة ورائدة للعملاء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها مساحة للعمل والمشاركة عبر المنصة.
وتتميز بميزات عدة منها خلق فرص وظيفية جديدة ودعم الجهات التي لا تملك القدرة على بناء أنظمة غير مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر توفير جميع الأدوات المتاحة والبرامج المتكاملة لها والتي يمكن ربطها بأنظمتها الحالية.
كما تدعم المنصة القطاعين اللوجيستي والاقتصادي من خلال تقديم برامج جديدة تعنى بسلاسل التوريد وتحليل المخاطر وغيرها.
وتوفر المنصة أيضاً برامج وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح مشاركة الشركات العالمية وتبادل الخبرات والأفكار والبرامج بما يتناسب مع أنظمة الطرف الآخر، ما يجعلها منصة جذب للشركات المهتمة بمجال الذكاء الاصطناعي سواء كانت ناشئة أو عالمية.
وأشار سلطان أحمد بن سليّم، رئيس المؤسسة، إلى جهود جمارك دبي لتبني استراتيجيات الابتكار في المجال التقني لا سيما في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تواكب توجهات حكومة دبي وتعزز من مكانة دبي كمدينة رقمية عالمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الجمركي واللوجستي وتدعم أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأوضح أن منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة ستعمل على تحسين سلسلة الإمداد التجاري واللوجستي بشكل ملحوظ في ضوء الأهمية المتنامية للبيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بفضل استخدام تقنيات حديثة تضمن سرعة وكفاءة أكبر في العمليات المرتبطة منوها إلى أن المنصة ستعمل على الارتقاء بمستوى البيانات الرقمية من حيث مراعاة أفضل المعايير في مجالات الجودة وسهولة الاستخدام والحوكمة.