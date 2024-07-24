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إقتصاد

تقنية تسمح باستكشاف حقول النفط باستخدام الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
24-07-2024 | 23:00
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نالت شركة Smart Engines الروسية براءة اختراع لتكنولوجيا تسمح باستكشاف حقول النفط بكفاءة عالية، باستخدام الذكاء الاصطناعي ما سيمكّن من زيادة الإنتاج.
 

وقالت الشركة في بيان: "ابتكر العلماء الروس تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي من شأنها زيادة إنتاج االنفط. وقد حصل علماء شركة Smart Engines الروسية للذكاء الاصطناعي على براءة اختراع في الولايات المتحدة عن التقنية المبتكرة التي من شأنها أن تسمح للشركات باستكشاف ودراسة حقول النفط بكفاءة عالية. كما أن الخوارزميات المبتكرة تبني توأما رقميا، يمكن استخدامه لتحليل العينة الجوفية الرقمية، واكتشاف "الانضغاط" الكاذب للصخور، ما يقلل المخاطر عند اتخاذ قرار البدء بالاستخراج".
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يشار الى ان العينة الجوفية (Core sample) هي نموذج الصخور المـأخوذة عند حفر بئر الاستكشاف بواسطة إسطوانة حفر خاصة.
 
 
ويسمح إنشاء نموذج أساسي رقمي ثلاثي الأبعاد باستخدام التصوير المقطعي بالأشعة السينية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بإجراء التحاليل والتجارب الافتراضية لصخور الخزان. أي أن النموذج الرقمي للعينة الجوفية يسمح بتقييم إمكانيات الحقل قيد الدراسة. ولكن، عند بناء توأم رقمي للعينة، يمكن أن يحدث "انضغاط" كاذب يخفي مسام العينة الجوفية. ويمكن للخوارزمية التي ابتكرها علماء شركة Smart Engines، الروسية الموصوفة في براءة الاختراع، منع ذلك.
 
وتسمح طريقة التصحيح التي قدمتها Smart Engines بمعالجة البيانات لتقليل عدد التشوهات دون الحاجة إلى معايرة إضافية أو تغييرات في الأجهزة. الميزة الرئيسية لهذه التكنولوجيا هي الضبط التلقائي لمؤشرات التصحيح.

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