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إقتصاد

بالأرقام.. الذهب يتراجع

Lebanon 24
25-07-2024 | 02:00
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تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أميركية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.
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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2377.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 2376.70 دولار.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا"، كلفن وونج: "عندما تنظر من منظور أساسيات السوق فإنه لا توجد عوامل تضغط على الذهب. لذا يبدو أننا نشهد بعض جني الأرباح. ومن منظور فني قد تنخفض الأسعار أكثر"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتترقب الأسواق قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، المقرر نشرها غدا الجمعة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 28.18 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.8% إلى 940.40 دولار. ونزل البلاديوم 1.5% إلى 918.63 دولار. (العربية)
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