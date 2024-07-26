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إقتصاد

أسعار الذهب تتجه لخسارة أسبوعية وسط ترقب للتضخم بأميركا

Lebanon 24
26-07-2024 | 01:00
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تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية رغم ارتفاعها، الجمعة، قبل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2374.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 0235 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض واحدا بالمئة خلال الأسبوع. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2371.00 دولارا.
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وقالت سوجاندا ساشديفا مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي "يشهد المعدن النفيس حاليا فترة التقاط أنفاس قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع في الربع الأخير من هذا العام".
وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية الأميركية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المحفزات الرئيسية التي قد تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار.
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