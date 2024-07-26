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إقتصاد

أرباح تاكسي دبي تسجل 51 مليون دولار في النصف الأول

Lebanon 24
26-07-2024 | 01:53
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ارتفع صافي أرباح "تاكسي دبي" في النصف الأول من العام إلى 187.4 مليون درهم (حوالي 51 مليون دولار)، بزيادة سنوية 1 بالمئة، بحسب بيان من الشركة المدرجة في سوق دبي، اليوم الجمعة.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها في النصف الأول تأثر بفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وباستبعادها يرتفع صافي الربح بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.
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وشركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 45 بالمئة، وفي 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 46 مليون رحلة.
وارتفعت إيرادات الشركة التي تأسست عام 1994 في النصف الأول بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.09 مليار درهم، مستفيدة من معدلات النمو الكبيرة في عدد سكان دبي وقطاعها السياحي.
وقالت "تاكسي دبي" التي تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 8,200 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,500 مركبة أجرة إن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم، بواقع 6.37 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2024، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة التي تستهدف توزيع الأرباح بما لا يقل عن 85% من صافي الربح السنوي، يتم توزيعها كل نصف سنة. ومن المتوقع توزيع الأرباح الفصلية المعلنة في آب 2024.
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