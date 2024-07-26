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إقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي يستقر

Lebanon 24
26-07-2024 | 09:49
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استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر حزيران الماضي، بخلاف التوقعات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.6 بالمئة في حزيران الماضي، مقابل توقعات بان يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.
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وكانت النسبة ذاتها قد سُجلت خلال ايار االماضي.

إلا ان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري قد ارتفع في حزيران، بما يتماشى مع التوقعات، إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في أيار الماضي.

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ تموز.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ آذار 2022.
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