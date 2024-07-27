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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع في أسبوع بسبب ضعف الطلب من الصين

Lebanon 24
27-07-2024 | 04:14
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تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5بالمئة، لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات.
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خلال تداولات الجمعة، انخفض سعر خام برنت 1.24 دولار أو 1.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 81.13 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل.
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