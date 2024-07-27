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إقتصاد

لتحفيز مجالات التكنولوجيا.. أردوغان يعلن تخصيص 30 مليار دولار

Lebanon 24
27-07-2024 | 04:48
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده ستعمل على تعزيز إنتاجها السنوي من المركبات الكهربائية ليبلغ مليون سيارة من خلال حزمة بخمسة مليارات دولار، مضيفا أن أنقرة ستكشف عن حزم تحفيز أخرى لمجالات التكنولوجيا المتقدمة بإجمالي 30 مليار دولار.
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وقال أردوغان بينما كان يتحدث في إسطنبول إن تركيا سبق وأن مهدت الطريق لشركات تصنيع المركبات الكهربائية للاستثمار في تركيا، وبالتحديد من خلال موافقة شركة بي.واي.دي، أضخم منتج للمركبات الكهربائية في الصين، على بناء مصنع بمليار دولار في البلاد.

وأضاف أن أنقرة ترغب أيضا في أن تكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال على المدى الطويل.

وتابع: "نتبنى حزمة محفزات بخمسة مليارات دولار في هذا المجال لزيادة طاقة الإنتاج السنوي لدينا إلى ما لا يقل عن مليون وحدة".
وقال إن الحكومة تخطط لحزمة محفزات أخرى بخمسة مليارات دولار لبناء مصنع لرقائق أشباه الموصلات.
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