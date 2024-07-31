بعد اغتيال هنية في طهران.. أسعار النفط ترتفع

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بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران، صعدت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء أكثر من 1% من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار للبرميل بما يعادل 1.5% إلى 79.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود تشرين الأول الأكثر نشاطا 79.18 دولار بارتفاع 1.11 دولار.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار للبرميل أو 1.5% إلى 75.88 دولار للبرميل.وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد أن قالت حماس والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين إن هنية استهدف في إيران اليوم الأربعاء.وجاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها استهدفت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت أمس الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت. (العربية)