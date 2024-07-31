السعودية.. الإيرادات تنمو 12% في الربع الثاني من 2024

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ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024 لتبلغ 353 مليار ريال (نحو 94 مليار دولار).كما ارتفع إجمالي نفقات الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 15 بالمئة، ليصل إلى 369 مليار ريال.وأوضحت أرقام الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35 بالمئة من المقدر للعام الجاري.ووفق الأرقام، بلغت قيمة العجز 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2024.وخلال الربع الثاني، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 27 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من 2024.وارتفعت الإيرادات غير النفطية في السعودية 4 بالمئة إلى 140.6 مليار ريال في الربع الثاني.(سكاي نيوز)