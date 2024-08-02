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إقتصاد
مع اضطراب البورصات العالمية.. الأسهم الأوروبية تتراجع!
Lebanon 24
02-08-2024
|
13:26
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انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنحو ثلاثة بالمئة، مع تعرض أسواق الأسهم العالمية لاضطرابات بعدما أدى تقرير الوظائف الأميركي إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم.
كذلك، تراجع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 2.7 بالمئة إلى 497.85 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.
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وتراجعت معظم المؤشرات الفرعية الأوروبية إذ هوى قطاع التكنولوجيا 6.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر 2020.
واهتزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.3 بالمئة في يوليو وسط تباطؤ كبير في عمليات التوظيف، مما زاد المخاوف من تدهور سوق العمل واحتمال تعرض الاقتصاد للركود.
وخسر قطاع الشركات المالية 5.2 بالمئة في حين تراجعت أسهم البنوك 4.3 بالمئة لتواصل انخفاضها من الجلسة السابقة.
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