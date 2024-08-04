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إقتصاد

بعد تقارير "البيع".. مصر تعلن آخر التطورات بشأن مطار القاهرة

Lebanon 24
04-08-2024 | 14:58
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قال وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الأحد، إنه "من غير المنطقي أن يتم بيع أي مطار من المطارت المصرية"، نافيا أي اتجاه لعرض مطارات البلاد للبيع أو ترك إرادتها لجهات أجنبية.

ولفت الحفني في مقابلة مع قناة "صدى البلد"، إلى أنه طرح مطار القاهرة للشركات العالمية، من أجل التطوير والتوسعة، حتى يمكن الوصول بقدرته التشغيلية إلى 60 مليون راكب سنويا.
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وأشار إلى أن الحكومة المصرية بصدد تطوير البنية التحتية في المطارات، مضيفا أن "ما يتم تداوله بخصوص عرض المطارات المصرية للبيع، أو ترك إرادتها للأجانب لا أساس له من الصحة".

ونوّه الوزير المصري إلى أن مصر بها 21 مطارا داخل الخدمة، وأقر في الوقت ذاته بوجود شكاوى من تأخير ومشكلات بالخدمات في بعض المطارات المصرية، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع الشكاوى بمضوعية وشرعت في حلها.

وأوضح أن 70% من أنشطة المطار تتم إدارتها بأنشطة تجارية، مثل الفنادق والمحال التجارية، منوها إلى أن "هناك أشياء أخرى تحت سيادة الدولة مثل الجوازات والتأمين والملاحة الجوية".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات بشأن اعتزام الحكومة المصرية بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.

ونفت الحكومة المصرية في بيان السبت، صحة تلك المعلومات، وشددت على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وأنها تخضع للسيادة المصرية.
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