الإثنين الأسود.. كيف تبخّرت 6.4 تريليون دولار من أسواق الأسهم خلال 3 أسابيع؟

سيطر اللون الأحمر على تداولات أسواق المال العالمية، فيما يشبه الانهيارات التاريخية، حيث هوت مؤشرات بورصة اليابان لأدنى مستوى لها منذ 1987، وسرعان ما لحقتها العملات العالمية، والأسواق الآسيوية والعربية والأوروبية، إضافة إلى خسائر النفط والعملات المشفرة القاسية.

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في طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 12%، وفي سيول، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 9%. وعندما رن جرس الافتتاح في نيويورك، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 6% في ثوانٍ. هبطت العملات المشفرة، وارتفع مؤشر التقلبات، وهو مقياس لتقلبات سوق الأسهم، بشكل كبير، وتكدس المستثمرون في سندات الخزانة، الأصول الأكثر أماناً على الإطلاق.



من المستحيل معرفة ما إذا كانت التقلبات الجامحة يوم الاثنين تمثل الضربة الأخيرة لعمليات البيع العالمية التي بدأت في التراكم الأسبوع الماضي أو تشير إلى بداية ركود طويل الأمد. وفي يوم الثلاثاء، انتعشت بعض الأسواق الأكثر تضررا مع ارتفاع مؤشر نيكاي بأكثر من 10% وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأميركية، على الرغم من أن قِلة قالوا إننا وصلنا إلى القاع.



لقد أدت الضربة القوية التي تلقتها شركة إنفيديا كورب إلى دفع المستثمرين إلى إدراك الخطر الكامن في شراء أسهم الشركة التي ارتفعت بالفعل بنسبة 1100% في أقل من عامين أو شراء قروض غير مرغوب فيها وتحويلها إلى سندات أو اقتراض أموال في اليابان وضخها في أصول تدر عائدا بنسبة 11% في المكسيك. وفي غضون 3 أسابيع، تم محو نحو 6.4 تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية.



وقال رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو في سنغافورة، فيشنو فاراثان: "في لغة المتداولين، فإن محاولة اختيار اللحظة المناسبة لشراء أحد الأصول التي تتدهور أشبه بمحاولة الإمساك بسكين ساقط. وقال فاراثان اليوم: "هناك سكاكين ساقطة في كل مكان".



وفي سوق السندات، أدى الاندفاع نحو سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى دفع العائدات على السندات لمدة عامين إلى ما دون تلك على السندات لمدة 10 سنوات لأول مرة منذ أكثر من عامين. وقد أدى هذا الانهيار المفاجئ في الأسواق إلى إعادة منحنى العائد إلى شكله المعتاد مرة أخرى - وهو التحول الذي يُنظر إليه عادةً على أنه علامة على الركود الوشيك.



بالنسبة لإيد يارديني، الخبير الاقتصادي الذي يتابع الأسواق عن كثب لمدة نصف قرن، فإن الانهيار المفاجئ في الأسواق أعاد ذكريات الاثنين الأسود في عام 1987 - وهو هبوط ليوم واحد أدى إلى انخفاض 23% من متوسط داو جونز الصناعي. لقد كان الأمر مخيفاً، لكن يارديني يلاحظ أنه في النهاية لم يكن نذيراً للهلاك الاقتصادي.



وقال يارديني، الذي يدير شركة يارديني للأبحاث: "كانت التراجعات تشير ضمنياً إلى أننا كنا في حالة ركود أو على وشك الوقوع فيه ولم يحدث هذا على الإطلاق. كان الأمر يتعلق فعلياً بالجوانب الداخلية للسوق. أعتقد أن نفس الشيء يحدث هنا".



في أوائل تموز، تماما كما كانت أسهم التكنولوجيا تبلغ ذروتها، بدأ الين الياباني في الارتفاع بشكل حاد مع تمركز المستثمرين في انتظار انضمام بنك اليابان إلى البنوك المركزية الأخرى في سحب فيضان التحفيز النقدي. وقد دفع هذا التجار إلى التخلص من ما يسمى بصفقات الحمل أو "Carry Trade"، والتي تنطوي على الاقتراض بثمن بخس نسبيا في اليابان والاستثمار في أماكن أخرى، للحفاظ على الأرباح التي حققوها. وقد أدى هذا بدوره إلى ممارسة ضغوط بيع على الأسواق في جميع أنحاء العالم مع عودة الأموال المقترضة.



وتبع ذلك قرع طبول تقارير الأرباح التي أثارت المخاوف من أن أسهم التكنولوجيا الكبرى، التي دفعت الكثير من الارتفاع الأخير، قد ارتفعت إلى حد كبير، حيث لم تجنِ الشركات أي أرباح طائلة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وانخفضت أسهم أمازون، وإنتل بعد نتائج مخيبة للآمال.



في الوقت نفسه، استمرت سوق السندات في إظهار مخاوف متزايدة وأشارت البيانات إلى أن أجزاء من الاقتصاد بدأت في التباطؤ.



وعبر وول ستريت، بدأ خبراء الاقتصاد في التنبؤ بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى التدخل بخفض نصف نقطة أو التحرك بين الاجتماعات - وهو النوع من الخطوات التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها في حالة الأزمات.



بالتوازي، مع ارتفاع الين بنسبة 3%، نتيجة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، انخفض مؤشر نيكاي طوال الجلسة. فر المستثمرون من الأسهم اليابانية بسبب مخاوف من أن العملة القوية من شأنها أن تؤدي إلى تآكل أرباح شركاتها الموجهة نحو التصدير. في نهاية اليوم، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1987.



قال أوموري، كبير استراتيجيي المكتب في طوكيو: "لقد فاق هذا كل توقعاتي. نحن نتجه إلى منطقة تداول لا يمكن تصورها هنا. استعدوا للمزيد".



امتدت الخسائر إلى الأسواق الآسيوية الأخرى وإلى أوروبا، حيث هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية، ثم إلى الأميركتين. وقد تسربت هذه المخاوف إلى أسواق الائتمان أيضاً. (العربية)