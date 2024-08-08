Advertisement

إقتصاد

بسبب مخاوف تتعلق بالمحرك.. "BMW" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بأميركا

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1231866-638587261232617947.jpg
Doc-P-1231866-638587261232617947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الخميس، إن شركة بي.إم.دبليو سوف تستدعي 105558 سيارة كروس أوفر وسيدان في الولايات المتحدة ستصدر تحديثا للبرمجيات بها لمعالجة مخاوف تتعلق بمحرك بدء التشغيل يمكن أن ترفع درجة حرارته بشكل مفرط.
Advertisement

يشمل الاستدعاء عدة طرازات من بينها بعض السيارات إكس 5 وإكس 7 وبعض طرازات الفئة الثالثة والسابعة.

وقالت الإدارة "في حالة فشل محرك بدء التشغيل، فإن المحاولات المتكررة لبدء تشغيل السيارة يمكن أن تتسبب في رفع درجة حرارته بسبب الحمل الكهربائي الزائد".

ووفقا للهيئة التنظيمية المعنية بمعايير السلامة في السيارات، سيجري الوكلاء تحديث البرمجيات في السيارات مجانا، ومن المتوقع إرسال خطابات إشعار لمالكي السيارات لاحقا في سبتمبر.

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:00 | 2024-08-08
06:40 | 2024-08-08
06:01 | 2024-08-08
02:16 | 2024-08-08
00:14 | 2024-08-08
23:00 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24