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إقتصاد
بسبب مخاوف تتعلق بالمحرك.. "BMW" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بأميركا
Lebanon 24
08-08-2024
|
07:57
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قالت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الخميس، إن شركة بي.إم.دبليو سوف تستدعي 105558 سيارة كروس أوفر وسيدان في الولايات المتحدة ستصدر تحديثا للبرمجيات بها لمعالجة مخاوف تتعلق بمحرك بدء التشغيل يمكن أن ترفع درجة حرارته بشكل مفرط.
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يشمل الاستدعاء عدة طرازات من بينها بعض السيارات إكس 5 وإكس 7 وبعض طرازات الفئة الثالثة والسابعة.
وقالت الإدارة "في حالة فشل محرك بدء التشغيل، فإن المحاولات المتكررة لبدء تشغيل السيارة يمكن أن تتسبب في رفع درجة حرارته بسبب الحمل الكهربائي الزائد".
ووفقا للهيئة التنظيمية المعنية بمعايير السلامة في السيارات، سيجري الوكلاء تحديث البرمجيات في السيارات مجانا، ومن المتوقع إرسال خطابات إشعار لمالكي السيارات لاحقا في سبتمبر.
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