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إقتصاد

سامسونغ تواجه أزمة سلامة جديدة بعد فضيحة النوت 7.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
09-08-2024 | 09:35
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قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، الجمعة، إن سامسونغ تستدعي أكثر من مليون فرن كهربائي في الولايات المتحدة بعد تقارير عن حرائق عرضية أصابت 40 شخصًا وقتلت حيوانات أليفة.

ووفقًا لبيان اللجنة، يُنصح مالكو أحد الطرازات الثلاثين المتأثرة بالاستدعاء بالتواصل مع سامسونغ للحصول على أقفال أو أغطية مقابض بديلة مجانًا.
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يشمَل الاستدعاء أكثر من 1.1 مليون فرن كهربائي تم بيعه بين عامي 2013 و 2024.

وقالت سامسونغ إن الإعلان صدر بسبب تقارير تفيد بأن المقابض يمكن أن يتم تنشيطها عن طريق الخطأ من قبل الأشخاص أو الحيوانات الأليفة التي تصطدم بها. ولم تشر الشركة إلى الحرائق أو وفيات الحيوانات الأليفة في بيانها الصحفي.

ووفقًا للجنة السلامة، تورطت أفران سامسونغ في "حوالي 250 حريقًا"، مما أدى إلى حوالي 40 إصابة، ثمانية منها تتطلب عناية طبية.

وقالت اللجنة إن هناك أيضًا تقارير عن سبعة حرائق أسفرت عن مقتل حيوانات أليفة و 18 حالة من "الأضرار الجسيمة بالممتلكات".

وحذرت اللجنة الأشخاص الذين يواصلون استخدام الطرز المعيبة من ضرورة إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن مقابض النطاق الأمامي، والتحقق منها قبل الذهاب إلى النوم.

وقالت الشركة المصنعة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية الكورية الجنوبية "يمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدام أفرانهم الكهربائية أثناء انتظار مجموعة الأقفال أو أغطية المقابض المجانية".

وتضررت سمعة سامسونغ في مجال السلامة بشكل كبير بسبب الاستدعاء العالمي لهاتفها الذكي الرائد Galaxy Note 7 بسبب انفجار البطاريات في عام 2016، والذي كلف الشركة مليارات الدولارات.

إقتصاد

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