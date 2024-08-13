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إقتصاد

رغم الحرب.. الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:10
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على الرغم من تقليص أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن شركات غاز ومؤسسات أكّدت أن المواجهة العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب من خط أنابيب تستخدمه روسيا لتزويد دول أوروبية بالغاز لم يعطل الإمدادات.
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في السياق، قال المتحدث باسم شركة جاز كونيكت النمساوية "لسنا على علم بأي تقلبات في الضغط، وكل التدفقات تمضي وفقا للمتوقع ولا توجد مؤشرات على أي مخالفات".
 
شركة غازبروم اليوم الثلاثاء أن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا عبر سودجا الروسية الواقعة على الحدود لا تزال جارية.

ولم يتضح أي جانب يسيطر على بلدة سودجا التي تضخ موسكو من خلالها الغاز من غرب سيبيريا عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. (سكاي نيوز)
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