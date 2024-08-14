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إقتصاد

حقّقت أرباحا كبيرة.. 8 شركات قطفت ثمار الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-08-2024 | 02:40
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تصدرت مصنّعة الرقائق الأميركية "إنفيديا" قائمة الشركات الأكثر استفادةً من الذكاء الاصطناعي في 2024، إذ نمت قيمتها السوقية بنحو 165% على أساس سنوي لتبلغ نحو 3 تريليونات و230 مليار دولار، بحسب بيانات "بلومبرغ". 
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منافستها التايوانية "تي إس إم سي" (TSMC) حلّت ثانياً، إذ ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 77% على أساس سنوي لتصبح 957 مليار دولار، تلتها "برودكوم" التي حققت نمواً 55% لتصبح قيمتها نحو 807 مليارات دولار.

كما ضمت القائمة أيضاً كل من "إيه إس إم إل" (ASML)، و"إيه إم دي" (AMD)، و"مايكرون" (Micron)، و"أريستا" (ARISTA)، و"سوبر مايكرو" (Supermicro). 
 
إنفيديا الأكثر استفادةً من الذكاء الاصطناعي في 2024 - المصدر: الشرق
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