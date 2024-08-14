حقّقت أرباحا كبيرة.. 8 شركات قطفت ثمار الذكاء الاصطناعي

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تصدرت مصنّعة الرقائق الأميركية "إنفيديا" قائمة الشركات الأكثر استفادةً من الذكاء الاصطناعي في 2024، إذ نمت قيمتها السوقية بنحو 165% على أساس سنوي لتبلغ نحو 3 تريليونات و230 مليار دولار، بحسب بيانات "بلومبرغ".منافستها التايوانية "تي إس إم سي" (TSMC) حلّت ثانياً، إذ ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 77% على أساس سنوي لتصبح 957 مليار دولار، تلتها "برودكوم" التي حققت نمواً 55% لتصبح قيمتها نحو 807 مليارات دولار.كما ضمت القائمة أيضاً كل من "إيه إس إم إل" (ASML)، و"إيه إم دي" (AMD)، و"مايكرون" (Micron)، و"أريستا" (ARISTA)، و"سوبر مايكرو" (Supermicro).