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إقتصاد

مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع

Lebanon 24
15-08-2024 | 23:29
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية وتراجعت السندات بعدما أكدت بيانات الإنفاق على التجزئة وسوق العمل قوة أكبر اقتصاد في العالم، مما هدأ المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخاطر بحدوث تباطؤ أعمق.

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ومع تراجع المخاوف الاقتصادية، عزز مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) ارتفاعه إلى 6.6% في 6 جلسات، مسجلاً أقوى أداء في مثل هذه الفترة منذ تشرين الثاني 2022. فقفز سعر سهم شركة "والمارت" بفضل توقعات قوية.
 
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بقيادة آجال الاستحقاق الأقصر.
 
وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة تجاوزت التقديرات بينما بلغت طلبات إعانات البطالة أدنى مستوى لها منذ أوائل تموز. وقلل متداولو عقود المقايضة من رهاناتهم على التيسير النقدي القوي الذي قد يقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كذلك، انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل تموز. (بلومبرغ)

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