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إقتصاد
عكس ترامب.. هاريس تهدف إلى رفع الضريبة على الشركات
Lebanon 24
20-08-2024
|
23:00
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على عكس منافسها دونالد ترامب الذي اقترح تخفيضها، تهدف كامالا هاريس إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات الأميركية إلى 28% من 21% إذا فازت في السباق الرئاسي، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
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وتتضمن خطة هاريس الاقتصادية التركيز على تحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، ومواجهة الشركات التي تضخم الأسعار، بالإضافة إلى بناء 3 ملايين مسكن جديد، وتوفير مساعدة تصل إلى 25 ألف دولار للأشخاص الذين يشترون أول مسكن لهم.
وكان الرئيس جو بايدن اختتم اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو بخطاب اعتبر بمثابة تسليم الشعلة لـكامالا هاريس، وشدد "بايدن" على أهمية حفاظ بلاده على الديمقراطية، مسلطا الضوء على إنجازاته خلال رئاسته للولايات المتحدة. (العربية)
المصدر:
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