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إقتصاد

بكافة آجالها.. مؤشرات الأسهم الأميركية تنخفض

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:30
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قفزت عوائد السندات وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية في ظل رهان المتداولين على أن جيروم باول سوف يكبح جماح توقعات السوق بإجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفضت سندات الخزانة بكافة آجالها، بقيادة الأوراق ذات فترات الاستحقاق الأقصر أجلاً، كما ارتفعت قيمة الدولار.
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وفقد مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) الزخم بعد اقترابه من أعلى مستوى له على الإطلاق. وتعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط بيعية. كما عززت سوق عقود المقايضة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة بحلول نهاية العام. (بلومبرغ)
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