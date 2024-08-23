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إقتصاد
طلبات إعانة البطالة في أميركا.. إلى الواجهة من جديد
Lebanon 24
23-08-2024
|
00:30
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ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 232 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 17 آب الجاري.
ووفق بيانات وزارة العمل الأميركية سجّلت إعانات البطالة في الأسبوع الذي سبقه 228 ألف طلب.
وذكرت الوزارة أن عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 تموز الماضي تراجع بمقدار 4000 طلب إلى 1.852 مليون طلب.
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كما ارتفع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون 840.25 ألف طلب بارتفاع قدره 9750 طلبا عن الأسبوع السابق وهو أعلى مستوى له منذ أوائل كانون الأول 2021. (الاقتصادية)
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