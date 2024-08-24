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إقتصاد

الدولار يتجه لأطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ 16 شهرا

Lebanon 24
24-08-2024 | 02:22
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تراجع الدولار الأميركي لأدنى مستوياته منذ كانون الثاني الماضي، بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما يدفع العملة الأميركية لتسجيل رابع أسبوع من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر له منذ نيسان 2023.
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وأبدى باول، في كلمته المنتظرة أمام ندوة جاكسون هول، تأييدا صريحا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وأضاف: "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم. وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف".

وتابع "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر".
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