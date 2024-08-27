بعد رحلة صعود استمرت 3 جلسات متتالية.. تراجع في اسعار النفط

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توقفت مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ تراجعت في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق حقول نفط ليبية.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 32 سنتا بما يعادل 0.39 بالمئة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 77.06 دولار للبرميل.