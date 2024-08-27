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إقتصاد
3 عوامل ستدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
Lebanon 24
27-08-2024
|
10:08
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير أوليغ أبيليف رئيس قسم التحليل في شركة "ريكوم ترست" حدّد 3 عوامل ستدفع أسعار النفط في الأسواق العالمية للارتفاع إلى مستوى 90 دولارا أو حتى إلى 100 دولار للبرميل.
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ووفقا لخبير أسواق الطاقة فإن هذا السيناريو قابل للتحقق في حال حدوث عدة عوامل معا مثل انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قوية بسبب الطقس البارد في الشتاء المقبل.
وقال إنّ "ارتفاع حدة المواجهة في أوكرانيا، وزيادة حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤجج المخاوف من اضطراب إمدادات الذهب الأسود".
ومن العوامل الأخرى التي ستساهم في ارتفاع الأسعار، تحدث الخبير عن التزام كافة الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" بالتخفيضات المنصوصة في الاتفاق أو تعميق التخفيضات بنحو أكبر، إلى جانب استمرار تعليق الإنتاج والتصدير في ليبيا. (روسيا اليوم)
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