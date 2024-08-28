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إقتصاد

تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين بأميركا الأسبوع الماضي

Lebanon 24
28-08-2024 | 13:00
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انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 23 أب، وذلك مع زيادة الطلب قبل عطلة عيد العمال ونهاية موسم القيادة الصيفي.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام تراجعت بواقع 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون بنهاية الأسبوع، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
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وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 668 ألف برميل.
وصعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 175 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.
وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية خلال الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 218.4 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 300 ألف برميل في الأسبوع إلى 123.1 مليون برميل مقابل توقعات بهبوط قدره 1.1 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 282 ألف برميل يوميا إلى 2.9 مليون.
(سكاي نيوز)
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