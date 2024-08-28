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إقتصاد
عوامل تضغط على أداء سوق الأسهم السعودية
Lebanon 24
28-08-2024
|
16:15
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تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، وبسيولة بلغت 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، وذلك بضغط من قطاع المصارف الذي انخفض بنحو 1.4 في المائة.
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وانخفض سهم مصرف «الراجحي» ثاني كبرى الشركات وزناً في المؤشر، بنسبة 1.48 في المائة عند 86.70 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت 319.5 مليون ريال.
كما تراجع سهما بنك «الأهلي» و«الأول» بنسبة 2.36 و0.86 في المائة، إلى 35.20 و34.75 ريال على التوالي.
وفي قطاع الطاقة، انخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بمعدل 0.36 في المائة، عند 27.75 ريال، وبتداولات بلغت 15.5 مليون سهم.
في المقابل، تصدر سهم شركة «البحر الأحمر» الشركات الأكثر ربحية بارتفاع قدره 9.9 في المائة، إلى 45.50 ريال، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2022.
كما سجل كل من «أميانتيت» و«العقارية» مكاسب بنسبة 6.7 و5.5 في المائة، عند 30.25 و23.80 ريال على التوالي.
وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بمقدار 169.70 نقطة ليقفل عند مستوى 26221.39 نقطة، وبتداولات قيمتها 65 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.
(سكاي نيوز)
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