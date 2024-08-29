شركة نفط هامة ستبدأ بتسريح عدد من الموظفين.. إليكم السبب

تعتزم شركة "شل" (Shell) خفض حوالي 20% من قوتها العاملة في بعض أقسام استكشاف النفط والغاز وتطويرها، إذ يعمل الرئيس التنفيذي وائل صوان على تعزيز الكفاءة والربحية.



وتُعد هذه الجولة الأحدث من التسريحات بعد خطوات مماثلة في فريق عقد الصفقات بالشركة، بالإضافة إلى الحلول منخفضة الكربون والمواد الكيميائية وطاقة الرياح البحرية.

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وقال شخص مطلع على الأمر إن تخفيضات الوظائف ستؤثر على قطاعات الاستكشاف والاستراتيجية والمحافظ في الشركة، بالإضافة إلى أعمال التطوير والآبار.

من جهته، أوضح متحدث باسم الشركة: "تهدف "شل" إلى خلق قيمة أكبر بانبعاثات أقل من خلال التركيز على الأداء والانضباط والتبسيط في جميع أنحاء الأعمال". (بلومبرغ)