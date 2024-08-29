العراق يقلص إنتاج النفط: خطوة نحو توازن السوق

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وسط نزاع سياسي بين الفصائل المختلفة، قال مصدر مطلع لرويترز، الخميس، إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا في أيلول، في إطار خطة متفق عليها مع تحالف أوبك+ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصته.وسيؤدي الخفض إلى ضغط وضع سوق النفط قبل زيادة الإنتاج المزمعة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدءا من تشرين الأول للبدء في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج.وقالت أوبك نقلا عن مصادر إن العراق أنتج نحو 4.25 مليون برميل يوميا في تموز، وهذا أعلى من حصته البالغة أربعة ملايين برميل يوميا.وقدمت وزارة النفط خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وأيلول من العام المقبل.وقالت أوبك الأسبوع الماضي إن فائض الإنتاج التراكمي للعراق بين كانون الثاني وتموز بلغ 1.4 مليون برميل يوميا.وقال المصدر إن العراق ألغي شحنة فورية حجمها مليون برميل في آب لتقليص صادراته خلال الشهر.وأضاف المصدر أنه كان هناك عروضا على الشحنة لكن سُحبت من السوق، مع تأجيل شحنتين أخريين بنفس الحجم من آب إلى أيلول. (سكاي نيوز عربية)