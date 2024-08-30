Advertisement

إقتصاد

بسبب سياسات الشركة.. موظفو أمازون يستعدون لبدء إضراب جماعي

Lebanon 24
30-08-2024 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1240660-638605988290439069.png
Doc-P-1240660-638605988290439069.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح اتحاد العمال في شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون يوم الخميس بأن عمال الشركة ينظمون صفوفهم استعداداً للانضمام إلى إضرابات سائقي الشاحنات العاملين بشركة أمازون في عدة ولايات أميركية.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن اتحاد عمال أمازون إن الإضرابات من المقرر أن تمتد إلى ولايات جورجيا وكاليفورنيا وكنتاكي ونيويورك، بهدف الاحتجاج على ممارسات العمل غير العادلة التي تفرضها أمازون على موظفيها، على حد قولهم.
Advertisement

وجاء إعلان اتحاد عمال أمازون اليوم بالاستعداد للإضراب الجماعي الأوسع نطاقاً بعد أن كان 100 سائق شاحنات في أمازون قد بدأوا بالإضراب في ذراع أمازون العملاق المسؤول عن أعمال التجارة الإلكترونية في مدينة سكوكى، وذلك بولاية إلينوي في حزيران الماضي. (investing)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2024-08-30
03:56 | 2024-08-30
03:18 | 2024-08-30
02:34 | 2024-08-30
02:30 | 2024-08-30
02:15 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24