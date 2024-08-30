بسبب سياسات الشركة.. موظفو أمازون يستعدون لبدء إضراب جماعي

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صرح اتحاد العمال في شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون يوم الخميس بأن عمال الشركة ينظمون صفوفهم استعداداً للانضمام إلى إضرابات سائقي الشاحنات العاملين بشركة أمازون في عدة ولايات أميركية.وأوضح البيان الرسمي الصادر عن اتحاد عمال أمازون إن الإضرابات من المقرر أن تمتد إلى ولايات جورجيا وكاليفورنيا وكنتاكي ونيويورك، بهدف الاحتجاج على ممارسات العمل غير العادلة التي تفرضها أمازون على موظفيها، على حد قولهم.وجاء إعلان اتحاد عمال أمازون اليوم بالاستعداد للإضراب الجماعي الأوسع نطاقاً بعد أن كان 100 سائق شاحنات في أمازون قد بدأوا بالإضراب في ذراع أمازون العملاق المسؤول عن أعمال التجارة الإلكترونية في مدينة سكوكى، وذلك بولاية إلينوي في حزيران الماضي. (investing)