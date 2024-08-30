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إقتصاد

قبل أن يستلم المدير اللبناني الجديد.. لعنة الاستقالات تُطارد أهم مصرف في العالم

Lebanon 24
30-08-2024 | 01:49
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أكد بنك "إتش إس بي سي - HSBC" أن رئيس وحدة الثروات، والرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيسة الموارد البشرية سيغادرون مناصبهم في أول تغيير كبير منذ تعيين جورج الحيدري رئيسا تنفيذيا للبنك الشهر الماضي.

وأضافت المجموعة ومقرها لندن اليوم أن Nuno Matos الذي كان منافسًا قويا لمنصب الرئيس التنفيذي، سيترك منصبه بعد تسع سنوات.
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ويأتي هذا التغيير قبل أيام فقط من تولي الحيدري مقاليد أكبر بنك في أوروبا خلفًا للرئيس التنفيذي Noel Quinn الذي أعلن بشكل غير متوقع في نيسان أنه سيتقاعد بعد ما يقرب من خمس سنوات في المنصب.

وتشير الأنباء إلى عدة تغييرات متوقعة في البنك ومن أبرزها تقليص عدد العاملين في الإدارة الوسطى لدى المجموعة. (العربية)
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