سيلوانوف: الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة أعلى من التوقعات

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صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في مقابلة تلفزيونية الجمعة، بأن الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة أعلى من توقعات السلطات والخبراء.وقال: "الاقتصاد يتطور بوتيرة أعلى من تقديراتنا وتوقعات الخبراء، كما أن تنفيذ بنود الميزانية يتجاوز معايير التوقعات".وقبل أيام أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في النصف الأول من العام بنسبة 4.6% على أساس سنوي، رغم العقوبات ومحاولات الغرب ضرب الاقتصاد الروسي.وتسارع نمو الاقتصاد الروسي في تموز الماضي إلى 3.4% على أساس سنوي من 3% تم تسجيلها في حزيران الماضي، كذلك أشارت بيانات الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الفترة من كانون الثاني وحتى تموز (7 أشهر) من العام الجاري بنسبة 4.4%.