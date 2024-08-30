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إقتصاد

سيلوانوف: الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة أعلى من التوقعات

Lebanon 24
30-08-2024 | 23:00
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صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في مقابلة تلفزيونية الجمعة، بأن الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة أعلى من توقعات السلطات والخبراء.
وقال: "الاقتصاد يتطور بوتيرة أعلى من تقديراتنا وتوقعات الخبراء، كما أن تنفيذ بنود الميزانية يتجاوز معايير التوقعات".
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وقبل أيام أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في النصف الأول من العام بنسبة 4.6% على أساس سنوي، رغم العقوبات ومحاولات الغرب ضرب الاقتصاد الروسي.
وتسارع نمو الاقتصاد الروسي في تموز الماضي إلى 3.4% على أساس سنوي من 3% تم تسجيلها في حزيران الماضي، كذلك أشارت بيانات الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الفترة من كانون الثاني وحتى تموز (7 أشهر) من العام الجاري بنسبة 4.4%.
(روسيا اليوم)
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