Advertisement

إقتصاد

اليوان يحقّق ارتفاعًا في الأسواق العالميّة

Lebanon 24
30-08-2024 | 12:10
A-
A+


Doc-P-1240888-638606418717769852.jpg
Doc-P-1240888-638606418717769852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعدت العملة الصينية في تعاملات اليوم، ولامست أعلى مستوى في أكثر من عام وسط ارتفاع الطلب على اليوان.
وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 12.025 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
Advertisement
وفي الأسواق العالمية، صعدت العملة الصينية لتلامس أعلى مستوى في نحو عام في ظل ارتفاع الطلب على اليوان وسط انخفاض الدولار مؤخرا.
وفي تعاملات الظهيرة، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.11% إلى 7.0894 يوان.
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:17 | 2024-08-30
06:50 | 2024-08-30
06:26 | 2024-08-30
04:00 | 2024-08-30
03:56 | 2024-08-30
03:18 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24