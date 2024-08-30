اليوان يحقّق ارتفاعًا في الأسواق العالميّة

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صعدت العملة الصينية في تعاملات اليوم، ولامست أعلى مستوى في أكثر من عام وسط ارتفاع الطلب على اليوان.وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 12.025 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.وفي الأسواق العالمية، صعدت العملة الصينية لتلامس أعلى مستوى في نحو عام في ظل ارتفاع الطلب على اليوان وسط انخفاض الدولار مؤخرا.وفي تعاملات الظهيرة، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.11% إلى 7.0894 يوان.