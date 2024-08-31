موظفو الحدود في مطار هيثرو يعلنون إضرابا جديدا

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أكد اتحاد العاملين في حرس الحدود في مطار هيثرو بلندن، أحد أكبر مطارات العالم، أن هؤلاء سيضربون مرة أخرى لأربعة أيام اعتبارا من السبت بسبب ظروف العمل.ويتعلق النزاع المستمر منذ فترة طويلة بتقديم قوائم عمل جديدة يصر الاتحاد على أنها "غير مرنة".ونظم المئات إضرابا مماثلا في نيسان الماضي.وسيضرب نحو 650 عضوا في اتحاد الخدمات العامة والتجارية ممن يعملون في المحطات 2 و3 و4 و5، ثم يرفضون العمل الإضافي لمدة 18 يوما اعتبارا من 4 ايلول.