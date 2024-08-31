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إقتصاد

توقف ميناء الحريقة عن التصدير بسبب شح إمدادات النفط

Lebanon 24
31-08-2024 | 08:29
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قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي لوكالة "رويترز" إنّ "الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول".

وأضافا أنّ "الخزانات شبة فارغة، وآخر شحنه خرجت بالأمس من الميناء". (سكاي نيوز)
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