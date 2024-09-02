29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزير الاقتصاد التركي يعلن تراجع عجز الميزان التجاري في بلاده
Lebanon 24
02-09-2024
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات عن تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا، بعد ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
كشف وزير الاقتصاد التركي عمر بولات عن تراجع عجز الميزان التجاري لتركيا، في ظل ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
Advertisement
وقال بولات، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في اسطنبول إن الصادرات التركية ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.4% إلى 22.1 مليار دولار.
وأضاف وزير الاقتصاد التركي أن حجم الصادرات السنوية من تركيا بلغ 262 مليار دولار.
كذلك أشار إلى انخفاض الواردات بشكل ملحوظ الشهر الماضي إلى 27 مليار دولار، وعليه تراجع عجز الميزان التجاري في أغسطس الماضي بنسبة 43.4%.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة ليلى عبد اللطيف؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة ليلى عبد اللطيف؟
13:30 | 2024-09-01
01/09/2024 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حاسة ببلاطة على صدري".. هذه اللحظات الأخيرة في حياة ملكة جمال لبنان السابقة للإغتراب!
Lebanon 24
"حاسة ببلاطة على صدري".. هذه اللحظات الأخيرة في حياة ملكة جمال لبنان السابقة للإغتراب!
14:28 | 2024-09-01
01/09/2024 02:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات إسرائيليّة عن "حزب الله".. لماذا لا يستخدم "الصواريخ الدقيقة"؟
Lebanon 24
معلومات إسرائيليّة عن "حزب الله".. لماذا لا يستخدم "الصواريخ الدقيقة"؟
14:00 | 2024-09-01
01/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
Lebanon 24
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
05:24 | 2024-09-02
02/09/2024 05:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته "حرب لبنان" بطلاب إسرائيل.. تقريرٌ أميركي يكشف!
Lebanon 24
هذا ما فعلته "حرب لبنان" بطلاب إسرائيل.. تقريرٌ أميركي يكشف!
12:00 | 2024-09-01
01/09/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2024-09-02
الليرة اللبنانية تتصدّر "قائمة عالمية".. إكتشفوا ما هي!
10:30 | 2024-09-02
مصدران: ألمانيا تمدد الإشراف على أصول "روسنفت" الروسية
06:30 | 2024-09-02
الذهب يتألق كملاذ آمن وسط الاضطرابات: هل تستمر ارتفاعاته القياسية؟
06:16 | 2024-09-02
ماليزيا ونيوزيلندا تعتزمان زيادة التبادل التجاري 50% بحلول 2030
04:00 | 2024-09-02
ارتباك يخيم على إنتاج النفط الليبي وسط دعوة أممية لإنهاء الأزمة
02:00 | 2024-09-02
ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.. الشركات التركية تواجه "موجة من المشاكل"
فيديو
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
02/09/2024 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
02/09/2024 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
02/09/2024 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24