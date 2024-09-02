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إقتصاد

وزير الاقتصاد التركي يعلن تراجع عجز الميزان التجاري في بلاده

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:30
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أعلن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات عن تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا، بعد ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
كشف وزير الاقتصاد التركي عمر بولات عن تراجع عجز الميزان التجاري لتركيا، في ظل ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
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وقال بولات، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في اسطنبول إن الصادرات التركية ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.4% إلى 22.1 مليار دولار.
وأضاف وزير الاقتصاد التركي أن حجم الصادرات السنوية من تركيا بلغ 262 مليار دولار.
كذلك أشار إلى انخفاض الواردات بشكل ملحوظ الشهر الماضي إلى 27 مليار دولار، وعليه تراجع عجز الميزان التجاري في أغسطس الماضي بنسبة 43.4%.
(روسيا اليوم)
 
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