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إقتصاد

مع إقبال المتعاملين على الملاذات الآمنة.. ارتفاع في سعر الين

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:17
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ارتفع الين في تعاملات الأربعاء المبكرة، بينما تراجعت العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مع إقبال المتعاملين على الملاذات الآمنة بعد أسوأ موجة بيع في نحو شهر في وول ستريت.
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ويبدو أن المحفز هو بعض البيانات الضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، والتي أثارت مخاوف من تراجع حاد في أكبر اقتصاد في العالم، مع شعور المتداولين بالفعل بالقلق قبل بيانات الوظائف الشهرية الحاسمة التي تصدر يوم الجمعة.

وارتفع الين نحو 0.3 بالمئة إلى 145.02 للدولار بحلول الساعة 0047 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاع بنسبة واحد بالمئة خلال الليل مقابل الدولار.

ويميل السعر لاتباع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، والتي انخفضت حوالي سبع نقاط أساس خلال الليل وواصلت الانخفاض في ساعات التداول الآسيوية لتبلغ 3.8329 بالمئة، مع تدافع المستثمرين نحو السندات باعتبارها ملاذات آمنة.
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