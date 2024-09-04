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إقتصاد
ارتفاع في أسعار الذهب.. إليكم كم سجّلت
Lebanon 24
04-09-2024
|
14:19
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ارتفعت أسعار الذهب على خلفية ضعف الدولار بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2494 دولارا للأونصة، متعافيا من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة عند 2471.80 دولار.
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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضا إلى 2525.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 28.19 دولار للأونصة.
كما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 909.57 دولار، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 937.25 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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