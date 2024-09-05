خبير يتحدّث عن تراجع دور الدولار... ماذا كشف؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ الخبير الاقتصادي الروسي ألبرت بختيزين قال إن "دور الدولار الأميركي في النظام الاقتصادي العالمي آخذ في الانخفاض بشكل تدريجي".وذكر بختيزين، الذي يشغل منصب مدير المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن حصة الدولار تراجعت منذ بداية القرن في الاحتياطيات العالمية من 73% إلى 58%.وأشار إلى أن البديل للدولار، قد يصبح لاحقا عملة مجموعة "بريكس".وشدد الخبير على أن هذه الظاهرة، أخذت تثير القلق في الولايات المتحدة.وقال: "ليس محض صدفة أن يطلق مركز التحليل Atlantic Council مشروعا عبر الإنترنت بعنوان مراقبة هيمنة الدولار، والذي يوفر معلومات حول ديناميكيات عملية إلغاء الدولرة، بما في ذلك رؤية قادة الدول المهتمة بهذا التحول العالمي. مثلا تهتم البرازيل والهند بالحدّ من السياسة النقدية الأميركية غير المواتية، والحدّ من تقلب عملاتهما وخفض تكاليف المعاملات، في حين تتوقع الصين الحد من تأثير الدولار وتحويل الاقتصاد العالمي إلى نظام عملة متعدد الأقطاب".ونوه الخبير بأنه وفقا لأحدث تحليل من "Nasdaq" قد تساعد العملة الجديدة لمجموعة بريكس في تعزيز التكامل الاقتصادي لدول هذه المنظمة وتقلص نفوذ الولايات المتحدة على المسرح العالمي، وتضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ونتيجة لذلك، قد تساعد في الحد من تقلبات الأسعار.وشدد على ضرورة تطوير نظام دفع سيادي على أساس "بريكس" ليصبح بديلا لـ"سويفت".ووفقا له، تبلغ حصة دول بريكس في الاقتصاد العالمي حوالي 36%، في حين تبلغ حصة مجموعة السبع 29%، وهذه الفجوة تتزايد كل عام. (روسيا اليوم)