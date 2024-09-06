30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مايكروسوفت تطلق 80 ألف وظيفة جديدة في السعودية
Lebanon 24
06-09-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت شركة مايكروسوفت فرصا وظيفية تتجاوز 80 ألف وظيفة في السعودية، تتركز في 3 مجالات.
وقالت زينب الأمين نائب شركة مايكروسوفت في السعودية، إن استثمارات الشركة تتركز في 3 مجالات، مركز بيانات سيصنع حجم سوق بنحو 24 مليار دولار بحسب دراسة "آي دي سي" وسيوجد فرص وظائف تتجاوز الـ80 ألفا مباشرة وغير مباشرة منها أكثر من 21 ألف وظيفة في تقنية المعلومات، والاستثمار الثاني والمهم وهو في رأس المال البشري وتنمية القدرات، إضافة إلى إعداد مقررات عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خاصة بالجامعات وقطاع التعليم العام.
Advertisement
ولفتت الأمين خلال مشاركتها في ندوة تعريفية تقنية جرت أمس الأربعاء في نادي جاكس في منطقة الدرعية في الرياض، إلى إعلان مايكروسوفت سابقا خلال مؤتمر ليب عن إنشاء مركز تميز للتطوير وتنمية القدرات البشرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتدريب الطلبة والطالبات وتجهيز الوظائف في وظائف الحاسب الآلي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وعن مستقبل الذكاء الاصطناعي في السوق السعودية وإقبال الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع المهم، أوضحت أنه خلال العام الماضي تم تدريب أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة بالشراكة مع وزارة التعليم وذلك في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرة إلى أنه لدى مايكروسوفت شراكة متميزة مع مؤسسة مسك في مجال التدريب وتجربة العمل الافتراضي.
وحول الاستثمار في الشركات الناشئة، وقعت الشركة اتفاقية مع البرنامج الوطني لتنمية القدرات التقنية، لاستثمار أكثر من 150 ألف دولار من الخدمات السحابية إضافة إلى تراخيص لبرامج مايكروسوفت موجهة إلى رواد الأعمال. (الاقتصادية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
Lebanon 24
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
05:50 | 2024-09-05
05/09/2024 05:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
Lebanon 24
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
13:00 | 2024-09-05
05/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها داني وإبنيها.. شاهدوا كيف احتفلت ميريام فارس بالذكرى العاشرة لزواجها
Lebanon 24
برفقة زوجها داني وإبنيها.. شاهدوا كيف احتفلت ميريام فارس بالذكرى العاشرة لزواجها
09:08 | 2024-09-05
05/09/2024 09:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ وأمطار إبتداءً من الجمعة.. ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جويّ وأمطار إبتداءً من الجمعة.. ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن الطقس؟
07:34 | 2024-09-05
05/09/2024 07:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة "الخواجة" في تل الأخضر
Lebanon 24
العثور على جثة "الخواجة" في تل الأخضر
08:32 | 2024-09-05
05/09/2024 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:50 | 2024-09-06
أسعار النفط قد تنخفض نهاية عام 2025
03:55 | 2024-09-06
انخفاض جديد في أسعار الحديد.. إليكم كم سجّلت
03:46 | 2024-09-06
أبو حيدر عقد اجتماعا تنسيقيا تحضيرا للمشاركة في معرض اكسبو اليابان
02:18 | 2024-09-06
أسعار البنزين انخفضت صباح اليوم... كم أصبحت؟
00:47 | 2024-09-06
أسعار الذهب مستقرة.. ماذا عن المعادن النفيسة الأخرى؟
00:06 | 2024-09-06
من الشرق الأوسط إلى الدول العالمية.. المُقاطعة أهلكت أكبر شركتين للمشروبات الغازية
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
06/09/2024 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
06/09/2024 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
06/09/2024 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24