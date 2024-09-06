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إقتصاد

مايكروسوفت تطلق 80 ألف وظيفة جديدة في السعودية

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:15
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تمكنت شركة مايكروسوفت فرصا وظيفية تتجاوز 80 ألف وظيفة في السعودية، تتركز في 3 مجالات.

وقالت زينب الأمين نائب شركة مايكروسوفت في السعودية، إن استثمارات الشركة تتركز في 3 مجالات، مركز بيانات سيصنع حجم سوق بنحو 24 مليار دولار بحسب دراسة "آي دي سي" وسيوجد فرص وظائف تتجاوز الـ80 ألفا مباشرة وغير مباشرة منها أكثر من 21 ألف وظيفة في تقنية المعلومات، والاستثمار الثاني والمهم وهو في رأس المال البشري وتنمية القدرات، إضافة إلى إعداد مقررات عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خاصة بالجامعات وقطاع التعليم العام.
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ولفتت الأمين خلال مشاركتها في ندوة تعريفية تقنية جرت أمس الأربعاء في نادي جاكس في منطقة الدرعية في الرياض، إلى إعلان مايكروسوفت سابقا خلال مؤتمر ليب عن إنشاء مركز تميز للتطوير وتنمية القدرات البشرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتدريب الطلبة والطالبات وتجهيز الوظائف في وظائف الحاسب الآلي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وعن مستقبل الذكاء الاصطناعي في السوق السعودية وإقبال الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع المهم، أوضحت أنه خلال العام الماضي تم تدريب أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة بالشراكة مع وزارة التعليم وذلك في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرة إلى أنه لدى مايكروسوفت شراكة متميزة مع مؤسسة مسك في مجال التدريب وتجربة العمل الافتراضي.

وحول الاستثمار في الشركات الناشئة، وقعت الشركة اتفاقية مع البرنامج الوطني لتنمية القدرات التقنية، لاستثمار أكثر من 150 ألف دولار من الخدمات السحابية إضافة إلى تراخيص لبرامج مايكروسوفت موجهة إلى رواد الأعمال. (الاقتصادية)
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