Advertisement

إقتصاد

انخفاض جديد في أسعار الحديد.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
06-09-2024 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1243493-638612176316183544.png
Doc-P-1243493-638612176316183544.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت أسعار خام الحديد نحو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أذار. 

وتراجع استهلاك الصلب في الصين بسبب التباطؤ المستمر في قطاع العقارات بالبلاد، في حين أن الصادرات والنمو في قطاعات أخرى يخففان من تأثير حدة الوضع، إلا أن تقليل إنتاج الصلب أدى إلى وجود فائض في خام الحديد بالسوق.
Advertisement

وانخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة إلى 90.50 دولار، بعد تسجيل أدنى إغلاق منذ عام 2022 أمس الخميس. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:50 | 2024-09-06
03:46 | 2024-09-06
02:18 | 2024-09-06
02:15 | 2024-09-06
00:47 | 2024-09-06
00:06 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24