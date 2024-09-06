انخفاض جديد في أسعار الحديد.. إليكم كم سجّلت

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تراجعت أسعار خام الحديد نحو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أذار.وتراجع استهلاك الصلب في الصين بسبب التباطؤ المستمر في قطاع العقارات بالبلاد، في حين أن الصادرات والنمو في قطاعات أخرى يخففان من تأثير حدة الوضع، إلا أن تقليل إنتاج الصلب أدى إلى وجود فائض في خام الحديد بالسوق.وانخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة إلى 90.50 دولار، بعد تسجيل أدنى إغلاق منذ عام 2022 أمس الخميس. (بلومبرغ)