خفض جديد لتوقعات خام برنت من "مورغان ستانلي" إلى 75 دولاراً!

خفض بنك "مورغان ستانلي" توقعاته لأسعار خام برنت للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، وذلك في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بالطلب واستمرار وفرة الإمدادات في السوق.



وفقاً لرأي محللين من بينهم مارتن راتس، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، بدلاً من التوقعات السابقة التي بلغت 80 دولاراً بين تشرين ألأول وأيلول.

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هذه التوقعات الجديدة جاءت بعد خفض سابق من 85 دولاراً للبرميل.

كما تم تقليص التوقعات لمعظم العام المقبل بشكل طفيف.



على الرغم من الجهود التي بذلها تحالف "أوبك+" لتجنب حدوث فائض نفطي هذا العام من خلال تقييد الإنتاج لفترة أطول، إلا أن هذه التدابير لن تكون كافية لوقف وفرة العرض التي من المتوقع أن تؤثر على الأسواق العالمية في عام 2025.



في الآونة الأخيرة، تراجع سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021، بسبب المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب من الصين، بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

في الوقت نفسه، استمرت وفرة الإنتاج، مما دفع تحالف "أوبك+" إلى تأجيل خطته لتخفيف قيود الإمدادات.



وقال راتس وزملاؤه في تقرير صدر بتاريخ 9 ايلول: "مسار أسعار النفط في الفترة الأخيرة يشبه فترات أخرى شهدت ضعفاً كبيراً في الطلب".

وأشاروا إلى أن فوارق الأسعار بين عقود النفط مختلفة الآجال الزمنية، التي تقارن الأسعار على منحنى العقود المستقبلية، تشير إلى "تراكمات في المخزون شبيهة بفترات الركود"، رغم أنهم أكدوا أنه من السابق لأوانه اعتبار ذلك بمثابة التوقع الأساسي للبنك.



تتزامن إعادة النظر في توقعات "مورغان ستانلي" مع ظهور مخاوف لدى بنوك رئيسية أخرى.

حيث قلص بنك "غولدمان ساكس" هو الآخر توقعاته لأسعار النفط خلال الشهر الماضي، بينما أفاد "سيتي غروب" مؤخراً بأن السوق تبدو متخمة بالإمدادات، وأن متوسط الأسعار قد يبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 ما لم يخفض "أوبك+" الإنتاج بشكل أعمق.



جدير بالذكر أن سعر خام برنت اقترب من 72 دولاراً للبرميل يوم الإثنين، بعدما انخفض بنحو 10% الأسبوع الماضي، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه أسواق النفط العالمية. (الشرق)