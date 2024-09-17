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إقتصاد
الذهب يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق
Lebanon 24
17-09-2024
|
01:26
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تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.
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تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0254 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار الاثنين.
كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار.
وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم"، وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، بحسب وكالة رويترز.
وينصب كل التركيز على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده المركزي الأميركي على مدار يومين وينتهي الأربعاء. وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 66 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43 بالمئة الجمعة.
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