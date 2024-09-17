بعد لقب "أسوأ شركة طيران في أوروبا".. ويز إير تستعد لتحدي جديد في رحلات طويلة!

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وقال موقع يورونيوز عن الشركة -التي تتخذ من المجر مقرا لها- قولها إنها ستبدأ في إطلاق رحلات من لندن إلى جدة في السعودية في آذار 2025، وستتبعها في حزيران بخط من ميلانو إلى أبو ظبي.وسجلت "ويز إير" أيضا أسوأ انضباط في المواعيد لـ3 سنوات متتالية.ولا تقدم شركة "ويز إير" أي خدمات للركاب على متنها، ومقابل ذلك تكون أسعار التذاكر منخفضة للغاية مقارنة بأسعار تذاكر الطيران العالمية، ويتوقع ألا تقدم الشركة أي امتيازات للركاب في الرحلات طويلة المدى أيضا.ويقول المدير التنفيذي للشركة، جوزيف فارادي لموقع يورونيوز، إنه يأمل أن يكون العملاء من ذوي الميزانية المحدودة على استعداد "لتحمل معاناة" الرحلات الطويلة المرهقة.وأكد أن رحلات "ويز إير" إلى الشرق الأوسط على غرار خدماتها للرحلات قصيرة المدى في أوروبا، ستحتوي على مقاعد اقتصادية فقط على متنها.لوستكون المقاعد بنفس تصميم المقاعد على رحلات المسافات القصيرة، ولن تكون قابلة للإمالة أو مزودة بأي مزايا إضافية.تكلفة منخفضةومع ذلك، يقول فارادي إنه واثق من أن الركاب سيكونون سعداء بتجربة "منخفضة التكلفة للغاية". ويتوقع إطلاق المزيد من المسارات المماثلة في المستقبل القريب.وقال فرادي في مؤتمر صحفي: "قبل 15 إلى 20 عاما، كنت أعتقد أن 3 ساعات ستختبر مدى تحمل الركاب، لكن يبدو أن الناس يفضلون النظر إلى محافظهم".ويتزامن هذا الإطلاق مع حصول الشركة على أسطول جديد من طائرات إيرباص تسمح بزيادة الحد الأقصى لرحلاتها من 6 ساعات إلى 8 ساعات. (الجزيرة)