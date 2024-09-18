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إقتصاد

أسواق الخليج تغلق على تباين

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:54
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تباين أداء أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأربعاء، وسط حذر بشأن حجم خفض معدلات الفائدة الأميركية المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

فارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.3 في المئة، بمساعدة ارتفاع سهم البنك السعودي الأول 4.3 في المئة.
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وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 في المئة، متأثرا بانخفاض سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار واحدا بالمئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.1 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 في المئة، مع قفزة سهم عز للصلب 9.1 في المئة. (سكاي نيوز)

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