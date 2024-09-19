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إقتصاد

تراجع المؤشرات الأميركية بعد خفض سعر الفائدة

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:06
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انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وهو أعلى مستوى لتقديرات الخبراء والمحللين.

وفي نهاية تعاملات أمس الأربعاء، أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض بنسبة 0.29% عند 5618.21 نقطة.
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فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.31% إلى 17575.67 نقطة، بينما هبط المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.25% ليسجل 41503.10 نقطة.
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