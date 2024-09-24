دول الخليج مرشحة لقائمة أبرز لاعبي المصرفية الرقمية

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يتوقع نمو سوق البنوك الرقمية في العالم 3 % سنويا حتى 2032، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" خبراء في القطاع، مشيرين إلى أن قيمة السوق العالمية للخدمات المصرفية الرقمية تبلغ 10.9 تريليون دولار، لتكون بذلك منافسا لا يُستهان به للبنوك التقليدية.وبحسب الخبراء، شهد قطاع الخدمات المصرفية الرقمية نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويشير مساره الحالي إلى توسع مستمر، مدفوعا بالابتكارات التكنولوجية المستمرة، متوقعين أن تكون منطقة الخليج من أبرز لاعبي القطاع المصرفي بدعم البنية الرقمية وتركيبة السكان.وهنا قال أليكس باكستر الخبير المصرفي البريطاني والاستشاري السابق في لجنة التطوير البنكي التابعة لبنك إنجلترا، إن الجائحة أدت إلى تسريع التحول نحو الحلول الرقمية في منطقة الخليج، وتعزز هذا الاتجاه نتيجة انتشار الهواتف الذكية، والفئات العمرية الشابة من السكان المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والدعم الحكومي للتكنولوجيا المالية.أشار إلى أن "السعودية والإمارات تعدان قادة في هذا المجال، ونجحتا في إطلاق عدد من البنوك الرقمية، وفي البحرين، أصبح ila الرقمي بنكا يقدم تجربة رقمية متكاملة، بدءا من فتح الحساب إلى إدارة المعاملات".ويرتبط التفاؤل بشأن مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية بقناعة الخبراء المصرفيين بأن البنوك الرقمية ليست مجرد نظام بنكي موازي للبنوك التقليدية، بل هي في الحقيقة المستقبل القادم للنظام المصرفي. (الاقتصادية)