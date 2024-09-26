شركات التكنولوجيا ترفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها

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ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع انتشار علامات جديدة على قوة أسهم التكنولوجيا في جميع أنحاء آسيا.وتقدمت مؤشرات قياس أداء أسهم شركات التقنية العالية في اليابان وكوريا الجنوبية جنبا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100"، مما أدى إلى زيادة مكاسب المؤشر الذي ارتفع أمس في تداولات نيويورك. كان هذا التحرك مدفوعاً جزئياً بالارتفاع بعد ساعات العمل في شركة "ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology Inc)، التي تعد أحد مكونات "ناسداك 100"، بعد توقعات قوية للإيرادات. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بعد انخفاض طفيف أمس.وتفوق أداء أسهم التكنولوجيا الآسيوية، حيث عاود مؤشر الأسهم في المنطقة الارتفاع في وقت سابق من الأسبوع ليتداول عند أعلى مستوى في عامين. يمكن أن يطغى اندفاع المستثمرين للحاق بالارتفاع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي على شكوك السوق بشأن إجراءات التحفيز الصينية التي قلصت زخم الأسهم في البلاد بعد ظهر أمس.بالتوازي، تقلبت الأسهم الصينية في افتتاح التداولات. وانخفض مؤشر "غولدن دراغون" للأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو ما قد يكون علامة مبكرة على الإجهاد من الارتفاع المدفوع بالتحفيز في الأسهم الصينية هذا الأسبوع. (بلومبرغ)