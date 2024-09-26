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إقتصاد

على الرغم من التوترات.. أسعار النفط تنخفض وهذه هي الاسباب

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:28
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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وتخلت عن مكاسبها السابقة مع تأثر السوق، بسبب مخاوف مرتبطة بمستويات الطلب العالمي، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.7 % إلى 71.45 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأميركي أيضا بالنسبة نفسها إلى 67.62 دولار للبرميل.
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بالتوازي، أثرت مؤشرات على عودة النفط الليبي على الأسعار، وذلك بعد أن اتفق ممثلو مجلس النواب في بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، على تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي وهي خطوة قد تساعد على حل الأزمة بشأن السيطرة على عوائد النفط في البلاد التي عطلت الصادرات.

وقالت "إيه إن زد" للأبحاث "إن السوق تجاهلت بيانات أظهرت ارتفاع الطلب في أميركا، في وقت أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط هبطت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي"، مشيرة إلى أن أي انتعاش في الإنتاج الليبي من شأنه العودة إلى سوق تعاني بالفعل مخاوف بشأن ضعف الطلب في أمريكا والصين". (الاقتصادية)
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