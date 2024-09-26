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إقتصاد
أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع قياسي بدعم من التحفيز الصيني
Lebanon 24
26-09-2024
|
23:00
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قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس ليتفوق أداء الأسهم المنكشفة على الصين مثل شركات السلع الفاخرة والتعدين بفضل أنباء عن تحفيز اقتصادي صيني قوي، كما تقدمت أسهم الرقائق أيضا بعد توقعات عائدات قوية لشركة ميكرون الأميركية.
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وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.3% عند 525.61 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، ويقل 0.2% عن أعلى مستوى قياسي سجله المؤشر خلال اليوم.
وتعهد مسؤولون كبار في حكومة الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اليوم الخميس بتطبيق خطة "الإنفاق المالي الضروري" لتحقيق هدف النمو الاقتصادي هذا العام البالغ نحو خمسة%، واعترفوا بظهور مشكلات جديدة وأثاروا توقعات في السوق بقدوم إجراءات تحفيز جديدة بخلاف الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، وفقا لـ "رويترز".
وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس نحو 9% لكل منها. وارتفع مقياس لأكبر 10 شركات سلع فاخرة في أوروبا 6.5%.
وارتفعت أسهم التعدين 4.3% بسبب ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.
وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا 3% مع قفزة لأسهم شركات أشباه الموصلات بعد توقع شركة ميكرون تكنولوجي عائدات أكبر من المتوقع بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي.
وعلى النقيض من ذلك، تراجعت أسهم شركات الطاقة 3% مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 2%، مع استعداد تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج في كانون الأول. (العربية)
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